Бавария, Байер и дортмундская Боруссия внимательно следят за ситуацией 24-летнего украинца, утверждает Sport.es.

Жена Лунина пролила свет на будущее украинца в Реале, указав на приоритет

Нынешний сезон окончательно убедил Лунина в необходимости покидать лаву запасных Реала. После тяжелой травмы Куртуа клуб не доверился Андрею, а экстренно арендовал Кепу из Челси. Баск также получил повреждение и дал Лунину шанс роскошно напомнить о себе в матче ЛЧ с Брагой (отбитый пенальти, "сухая" игра). Впрочем, глобально это ничего не меняет – украинец отработает контракт и летом будет искать новую команду свободным агентом. На это прозрачно намекает даже супруга Анастасия.

Напомним, 5 лет назад Реал заплатил Заре за Лунина 8,5 млн евро. С тех пор кипер сыграл за "сливочных" 20 матчей, пропустил 20 мячей и 6 раз сохранял владения нетронутыми.

Лунин помог Реалу досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов – украинец взял пенальти от Браги