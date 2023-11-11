Голкіпер Реала Андрій Лунін міг отримати зовсім іншого конкурента у нинішньому сезоні.

Після важкої травми Тібо Куртуа у шорт-листі "вершкових" були три воротарі – Гіоргі Мамардашвілі, Ясін Буну і Кепа Аррісабалага, інформує AS.

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Реал навіть зробив офіційну пропозицію Валенсії щодо грузинського кіпера – 5 млн євро за річну оренду і необов'язковий викуп за 30 млн. Втім, мадридці хотіли почути чітку відповідь упродовж 48 хвилин. Валенсія зволікала, Буну готувався переїхати в Аль-Хіляль, тому новим конкурентом Луніна, зрештою, став Кепа.

Нагадаємо, сьогодні українець повинен вийти у старті Реала якраз на матч проти "кажанів", за яких також виступає Роман Яремчук. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.

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