Мадридцы летом будут искать статусного конкурента для Тибо Куртуа, сообщает Gol Digital.

Лунин не приедет в лагерь сборной Украины – Реброву пришлось вносить изменения перед самым стартом подготовки

Андрей Лунин твердо настроен уйти свободным агентом, а Кепа Аррисабалага пока неоднозначно проводит свою аренду из Челси. Куртуа вылетел до конца сезона из-за разрыва "крестов". Реал рассчитывает на полноценный возврат 31-летнего бельгийца в следующей кампании, но хочет "перестраховаться" топовым конкурентом.

Проиритетная цель – Диогу Кошта. Голкипер Порту уже не первый год привлекает европейские гранды, но ценник будет серьезным. Transfermarkt оценивает 24-летнего португальца в 45 млн евро, хотя "драконы", вероятно, потребуют еще больше. Недавно Кошта вместе с Порту одолел Шахтер в Лиге чемпионов, а после матча поразил теплыми словами в адрес украинцев.

Реал обошел Жирону на вершине Ла Лиги, разгромив Осасуну – Беллингем оформил дубль и превзошел Роналду