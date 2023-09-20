Голкипер Порту Диогу Кошта был в великолепном настроении после победы над Шахтером (3:1) в рамках первого тура группы Лиги чемпионов.

"Это был хороший гол от игрока Шахтера. Худший сценарий для кипера – удар в противоход. Следует отдать должное сопернику. Пытаюсь улучшиться, чтобы иметь возможность отбивать даже такие удары и спасти команду.

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Это самый лучший день. Победа в день рождения – самый лучший подарок. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков Порту и всех, кто поздравил меня. Я очень благодарен.

На стадионе была хорошая атмосфера. Фанаты хотели посмотреть великолепное зрелище. Обнимаю всех украинцев, желаю им много сил и говорю, что мы с ними", – приводит слова Кошты Record.

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