Мадридці влітку будуть шукати статусного конкурента для Тібо Куртуа, інформує Gol Digital.

Лунін не приїде до табору збірної України – Реброву довелося вносити зміни перед самісіньким стартом підготовки

Андрій Лунін твердо налаштований піти вільним агентом, а Кепа Аррісабалага поки неоднозначно проводить свою оренду з Челсі. Куртуа вилетів до кінця сезону через розрив "хрестів". Реал розраховує на повноцінне повернення 31-річного бельгійця у наступній кампанії, але хоче "перестрахуватися" топовим конкурентом.

Проіритетна ціль – Діогу Кошта. Голкіпер Порту вже не перший рік вабить європейські гранди, але цінник буде серйозним. Transfermarkt оцінює 24-річного португальця у 45 млн євро, хоча "дракони", ймовірно, вимагатимуть ще більше. Нещодавно Кошта разом з Порту здолав Шахтар в Лізі чемпіонів, а після матчу вразив теплими словами на адресу українців.

Реал обійшов Жирону на вершині Ла Ліги, розгромивши Осасуну – Беллінгем оформив дубль та перевершив Роналду