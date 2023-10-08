Сегодня "сине-желтые" соберутся в Праге, где начнут подготовку к октябрьским матчам отбора на Евро-2024. Из-за повреждения национальной команде не поможет Андрей Лунин, сообщает пресс-служба УАФ.

Ребров довызвал защитника СК Днепр-1 в сборную Украины на матчи против Северной Македонии и Мальты

Главный тренер сборной Украины срочно внес изменения в заявку. Вместо Лунина вызов получил голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык, который составит компанию Георгию Бущану (Динамо) и Анатолию Трубину (Бенфика).

Напомним, в октябре сборная Украины проведет два матча отбора на Евро-2024. 14 числа наша национальная команда сыграет против Северной Македонии, а 17 – против Мальты. Подопечные Сергея Реброва делят второе место с македонцами и Италией (у всех по 7 очков). Возглавляет группу С Англия, у которой 13 зачетных пунктов.

Ярмоленко тоже не поможет сборной Украины – Ребров вызвал замену из Англии

К слову, потеря Андрея Лунина стала далеко не единственной, которую понесла сборная Украины. Также в ближайших матчах национальной команде не помогут Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко, которые также получили травмы в расположении своих клубов.