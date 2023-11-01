Мадридцы хотят усилить линию защиты летом. Самым желанным вариантом для Реала является Альфонсо Дэвис из Баварии.

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Как сообщает Relevo, "сливочные" уверены, что смогут завершить операцию до начала 2024 года. Контракт канадского футболиста с Баварией рассчитан до 2025 года. Дэвис уже несколько раз отказывался продлевать соглашение, оправдывая это нестабильностью, с которой клуб столкнулся в последние сезоны, приходом и уходом нескольких тренеров.

В Реале считают, что мюнхенцы будут вынуждены вести переговоры, чтобы не потерять игрока дешевле или бесплатно. Бавария убеждена, что защитник хочет покинуть клуб и уже начала поиск игроков на замену.

Альфонсо Дэвис присоединился к мюнхенцам в 2019 году. Защитник отыграл за Баварию 167 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 28 ассистов.

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