На четвёртой минуте матча 9-го тура Бундеслиги с Дармштадтом Киммих прервал опасную атаку, нарушив правила против Марвина Мелема. Полузащитник Баварии был удалён, и в понедельник, 30 октября, узнал о том, что Немецкий футбольный союз наказал его двуматчевой дисквалификацией. Об этом информирует официальный сайт организации.

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Сообщается, что в связи с "баном" Киммих не сможет помочь своей команде в матчах чемпионата Германии с дортмундской Боруссией (4 ноября) и Хайденхаймом (11 ноября). В этот период времени игрок сможет принять участие только в кубковом матче против Саарбрюкена, который должен состояться в среду.

Напомним, что в матче между Баварией и Дармштадтом случилось три удаления, два из них – в составе гостей. Команда Томаса Тухеля разгромила соперника со счётом 8:0.

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