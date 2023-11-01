Реал вже рік працює над контрактом захисника Баварії Альфонсо Девіса.

Мадридці хочуть посилити лінію захисту влітку. Найбажанішим варіантом для Реала є Альфонсо Девіс з Баварії.

Лідер Баварії покараний тривалою дискваліфікацією – він пропустить матч із Борусією Д

Як інформує Relevo, "вершкові" впевнені, що зможуть завершити операцію до початку 2024 року. Контракт канадського футболіста з Баварією розрахований до 2025 року. Девіс вже кілька разів відмовлявся продовжувати угоду, обґрунтовуючи це нестабільністю, з якою клуб зіткнувся в останні сезони, приходом та відходом кількох тренерів.

В Реалі вважають, що мюнхенці будуть змушені вести переговори, щоб не втратити гравця дешевше чи безкоштовно. Баварія переконана, що захисник хоче покинути клуб і вже розпочала пошук гравців на заміну.

Альфонсо Девіс приєднався до мюнхенців у 2019 році. Захисник відіграв за Баварію 167 матчів, в яких забив вісім голів та віддав 28 асистів.

"Носилися з цими бронежилетами Кварцяного, як сайгаки": пенальті від Баллака, 1:7 від Динамо, Вацко-футболіст