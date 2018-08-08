Реал близок к трансферу Куртуа – стала известна судьба Лунина в Мадриде

Андрей Лунин останется в Реале несмотря на трансфер голкипера Челси Куртуа.

Реал не будет отдавать в аренду украинского вратаря Андрея Лунина даже после того, как выкупит у Челси Тибо Куртуа, сообщает Cope.es.

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"Сливочные" предложили за бельгийца 35 млн фунтов, а также аренду хавбека Матео Ковачича, но Челси все еще не принял этих условий. Однако, в Реале оптимистично оценивают возможность сделки и рассчитывают, что уже в четверг, 9 августа, Тибо прилетит в Мадрид на медосмотр.

После перехода Куртуа остается неизвестной судьба нынешнего основного голкипера Реала Кейлора Наваса. Отмечается, что костариканец сам решит, где продолжать карьеру. Если он захочет уйти, то Реал не будет этому препятствовать.

Другой голкипер мадридцев Кико Касилья в ближайшее время покинет мадридский клуб. Таким образом, после подписания Куртуа, Лунин станет третьим, а если уйдет еще и Навас, то даже вторым голкипером "сливочных".

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