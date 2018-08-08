Реал близький до трансферу Куртуа – стала відома доля Луніна в Мадриді

Андрій Лунін залишиться в Реалі попри трансфер голкіпера Челсі Тібо Куртуа.

Реал не буде віддавати в оренду українського воротаря Андрія Луніна навіть після того, як викупить у Челсі Тібо Куртуа, повідомляє Cope.es.

Лунін доволі несподівано не зіграв проти Роми – Реал продовжує інтригувати майбутнім українця

"Вершкові" запропонували за бельгійця 35 млн фунтів, а також оренду хавбека Матео Ковачіча, але Челсі все ще не прийняв цих умов. Проте, в Реалі оптимістично оцінюють можливість угоди і розраховують, що вже у четвер, 9 серпня, Тібо прилетить в Мадрид на медогляд.

Після переходу Куртуа залишається невідомою доля нинішнього основного голкіпера Реала Кейлора Наваса. Зазначається, що костаріканець сам вирішить, де продовжувати кар'єру. Якщо він захоче піти, то Реал не буде цьому перешкоджати.

Інший голкіпер мадридців Кіко Касілья найближчим часом покине мадридський клуб. Таким чином, після підписання Куртуа, Лунін стане третім, а якщо піде ще й Навас, то навіть другим голкіпером "вершкових".

Зворотній відлік в АПЛ: топ-5 гравців, які можуть підірвати ринок та нестерпні 72 години для Луніна