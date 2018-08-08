Лунин довольно неожиданно не сыграл против Ромы – Реал продолжает интриговать будущим украинца

Голкипер Реала Андрей Лунин, несмотря на все ожидания, таки не вышел на поле в заключительном матче Международного кубка чемпионов против Ромы.

Вратарь Реала Андрей Лунин стал одним из немногих футболистов в составе мадридцев, который не сыграл ни одной минуты в поединке против Ромы в рамках Международного кубка чемпионов.

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Реал обыграл Рому со счетом 2:1, а украинец всю игру провел на скамейке запасных. В то же время пока основной голкипер Реала Кейлор Навас провел на поле все 90 минут. Наставник "Королевского клуба" Хулен Лопетеги в этом поединке не дал шанса проявить себя ни Лунину, ни Кико Касилье, ни Луке Зидану.

Такое решение испанского тренера на первый взгляд довольно удивило. 19-летний Лунин на Международном кубке чемпионов принял участие в двух матчах – против Манчестер Юнайтед и Ювентус. Если в дебютном для украинца поединке против команды Жозе Моуринью у него практически не было работы, то в матче с Ювентусом Лунин как минимум дважды серьезно спасал мадридцев от неприятностей. Украинец стал героем испанских соцсетей и имел все основания рассчитывать на игровое время и в поединке против другой итальянской команды.

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Не судьба. Весь матч в воротах Реала действовал Кейлор Навас. Возможно, дело в практически неотвратимом переходе голкипера Челси Тибо Куртуа? Вчера стало известно, что Челси в шаге от подписания вратаря Атлетика Кепы Арризабалаги, который может стать самым дорогим голкипером мира. Трансфер испанца практически наверняка откроет дорогу в Мадрид Куртуа, который настолько хочет сменить клуб, что бельгийца не останавливают даже серьезные штрафы за пропуск тренировок.

В то же время наставник Реала Хулен Лопетеги на послематчевой пресс-конференции не дал четкого ответа на вопрос о ситуации с возможным подписанием Куртуа.

"Куртуа? Наш вратарь – Кейлор Навас. Я могу говорить только о нем, Андрее Лунине, Луке Зидане и Кико Касилье. Мы счастливы, что Кейлор с нами, и он тоже", – цитирует Лопетеги Marca.

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В случае гипотетического подписания Куртуа в заявке Реала будет 5 голкиперов – кто-то из четверки Навас, Лунин, Зидан и Касилья гарантированно покинет Мадрид. Возможно, таких будет сразу двое. Вероятно, Лопетеги и сам еще не определился, на кого он будет рассчитывать в сезоне 2018/19. Больше всего шансов остаться, конечно же, у Наваса, а вот шансы Лунина, Касильи и Зидана можно считать примерно равными.

Ранее сообщалось, что Реал рассматривает варианты аренды Лунина в один из испанских клубов, хотя немало болельщиков в соцсетях надеются, что украинец получит шанс в первой команде Реала. Не стоит исключать, что именно Лунину достанется счастливый билет в виде места в заявке Реала на сезон – иначе для чего тогда мадридцы заплатили за молодого голкипера около 8 млн евро?

По крайней мере на Международном кубку чемпионов Лунин получил больше игрового времени, чем Касилья и Зидан. Смог ли украинец убедить Реал в своей необходимости команде здесь и сейчас – вопрос открытый.