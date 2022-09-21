"Сливочные" нашли усиление в Бразилии. У полузащитника Жоау Гомеша из Фламенго есть все шансы переехать в Мадрид.

Опорный полузащитник Фламенго интересует несколько топ-клубов Европы, но фаворитом в борьбе за 21-летнего Жоау Гомеша является мадридский Реал. "Сливочные" опережают Манчестер Юнайтед с Ливерпулем и готовы выложить за хавбека 30 миллионов евро, сообщает AS со ссылкой на журналиста Мартина Либермана.

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Когда Реал планирует завершить трансфер, не уточняется. Это может случиться как в зимнее окно, так и уже по окончании сезона 2022/23. В Мадриде рассчитывают, что Жоау Гомеш станет "новым Каземиро" – оригинал, как известно, летом перебрался в Манчестер Юнайтед после успешных лет в Реале.

Фламенго, который в свое время продал Реалу Винисиуса за 45 миллионов евро, готовится заработать и на этот раз. Буквально на прошлой неделе бразильский клуб продлил контракт с Жоау. Предыдущее соглашение Гомеша действовало до 2025 года, новое рассчитано до 2027-го.

В настоящее время порный хавбек готовится сыграть в финалах Кубка Бразилии и Копа Либертадорес. В первом Фламенго будет противостоять Коринтиансу, во втором – Атлетико Паранаэнсе.

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