Опорний півзахисник Фламенго цікавить кілька топ-клубів Європи, але фаворитом у боротьбі за 21-річного Жоау Гомеша є мадридський Реал. "Вершкові" випереджають Манчестер Юнайтед і Ліверпуль та готові викласти за хавбека 30 мільйонів євро, повідомляє AS з посиланням на журналіста Мартіна Лібермана.

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Коли Реал планує завершити трансфер, не уточнюється. Це може трапитися як у зимове вікно, так і вже після завершення сезону 2022/23. У Мадриді розраховують, що Жоау Гомеш стане "новим Каземіро" – оригінал, як відомо, влітку перебрався в Манчестер Юнайтед після успішних років у Реалі.

Фламенго, який свого часу продав Реалу Вінісіуса за 45 мільйонів євро, готується заробити і цього разу. Буквально минулого тижня бразильський клуб продовжив контракт із Жоау. Попередня угода Гомеша була чинна до 2025 року, нова розрахована до 2027-го.

Наразі опорний хавбек готується зіграти у фіналах Кубка Бразилії та Копа Лібертадорес. У першому Фламенго протистоятиме Корінтіансу, в другому – Атлетіко Паранаенсе.

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