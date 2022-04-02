Мадридский Реал после поражения в Эль Класико остался лидером Ла Лиги с 9-очковым отрывом, однако болельщикам "сливочных" этого было мало. "Королевский клуб" должен был реабилитироваться за тяжелое поражение – и выездная встреча против Сельты выглядела великолепной возможностью для организации голевого шоу. Правда, последние матчи против галисийцев простыми не были, но "бланкос" стабильно побеждали.

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Уже на 19-й минуте подопечные Карло Анчелотти продемонстрировали свое преимущество в классе, накрыв соперника высоким прессингом и заработав пенальти за фол Нолито против Милитао. Бензема уверенно его реализовал – 0:1! Кстати, это был уже 33-й гол Карима в текущем сезоне за Реал. Еще никогда он не был столь результативен в футболке "сливочных".

Впрочем, к пропущенному голу Сельта выглядела симпатично, организовав несколько опасных атак. В частности, в одной из них Суарес пробивал метров с 11-ти под перекладину, заставив Куртуа исполнить красивый сейв. Игра шла на встречных курсах, а во второй половине первого тайма хозяева даже перехватили инициативу.

Так, на 24-й минуте Аспас со штрафного стрелял в левую девятку (Куртуа парировал), а на 39-й Сельта забила гол в результате подачи с глубины на Гальярдо и удара головой в дальний угол. Мяч попал в штангу и медленно закатился в ворота, а Яго Аспас провел сферу по линии, не коснувшись. Тем не менее, еще перед ударом нападающий оказался в офсайде – арбитр после просмотра видеоповтора решил, что Аспас участвовал в эпизоде, отменив гол.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Реала, а через две минуты после перерыва мадридцы могли забить второй гол вследствие кросса Асенсио. Мощное замыкание Модрича парировал Дитуро. За свое расточительство гости были наказаны на 52-й минуте, когда Нолито разогнал контратаку через центр с передачей на левый фланг. Гальян оттуда прострелил в центр штрафной, откуда пробил все тот же Нолито – 1:1!

На 62-й Сельта могла и вперед выйти благодаря подаче Аспаса со стандарта. Айду коленом подрезал мяч в ближний угол, но в створ ворот не попал. Реал ответил жестоко, заработав "11-метровый" всего через минуту – это Мурильо сбил свежего Родриго. Бензема подошел к "точке" и... не забил! Дитуро спас хозяев, став первым голкипером, которому удалось отразить удар Карима с пенальти в его матче за Реал. Солидно, учитывая тот факт, что француз за последние пять лет в Мадриде забил 17 из 18-ти.

Впрочем, счастье Сельты продолжалось недолго. Уже на 69-й минуте Реал заработал еще один пенальти, а Бензема легко развел Дитуро и мяч по разным углам. 1:2!

Сельта не сдалась. Подопечные Эдуарда Коудета активно лезли вперед, выглядя намного интереснее Реала. К концовке встречи мадридцы вообще сели в собственный штрафной, однако ни одного момента у ворот Куртуа галисийцы так и не создали. Как следствие, финальный свисток зафиксировал непростую победу "сливочных".

Реал набрал 69 очков, оторвавшись от второго места на 12 пунктов. Сельта с 36 зачетными баллами осталась одиннадцатой.

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