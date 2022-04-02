Мальорка не смогла покинуть зону вылета, потерпев поражение от Хетафе в рамках 30-го тура Ла Лиги. Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 30-й тур

Хетафе – Мальорка – 1:0

Гол: Майораль, 82

Нереализованный пенальти: Унал, 65 (Хетафе)

Удаление: Руссо, 64 (Мальорка)

Леванте – Вильяреал – начало в 17:15

Атлетико – Алавес – начало в 22:00

Программу дня в Ла Лиге открывала встреча на "Колосеум Альфонсо Перес" между Хетафе и Мальоркой. Обе команды имели 6-матчевую безвыигрышную серию, причем балеарцы проиграли все эти поединки – таким образом, ничья никого не устраивала. Коллективы настолько настроились на победу, что вместо голов в первом тайме заработали 8 желтых карточек, причем 5 из них были выданы за потасовку между футболистами.

Одно из предупреждений в потасовке получил центрбек гостей Руссо. В середине второго тайма он поплатился за эмоции, отбив мяч рукой в ​​своей штрафной и заработав вторую желтую – Мальорка осталась в меньшинстве, а Хетафе заработал пенальти. Унал отправился его выполнять, выстрелив в левый угол, однако и этот выстрел, и добивание парировал Серхио Рико.

Впрочем, удержать ничью Мальорке не было суждено. На 82-й минуте Майораль получил шикарный разрезной пас от свежего Вильяра и очутился прямо перед Рико. Борха в касание пробил в ближнюю девятку – 1:0! Хетафе удержал победу и оторвался от зоны вылета на 6 очков, оставив балеарцев среди тройки аутсайдеров.

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