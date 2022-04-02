Давиде Анчелотти будет иметь уникальную возможность стать рулевым одной из сильнейших команд мира.

Именно сын Анчелотти будет руководить командой, пока звездный отец лечится от COVID-19, сообщает Marca.

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Обычно Давиде ограничивается контролем игроков на тренировках, но сейчас ему придется делать это в условиях официального матча. Карло Анчелотти дистанционно выберет состав, а сын будет работать прямо у поля и давать пресс-конференции. В свое время 32-летний специалист уже имел похожий опыт в Наполи, однако проиграл матч Роме (1:2).

Давиде Анчелотти точно выведет Реал на нынешний матч чемпионата против Сельты, а также есть большие шансы сделать это в Лондоне, где 6 апреля мадридцы проведут первую встречу 1/4 финала ЛЧ против Челси.

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