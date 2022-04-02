Сын Анчелотти дебютирует в статусе главного тренера Реала – это может затянуться до матча ЛЧ против Челси
Давиде Анчелотти будет иметь уникальную возможность стать рулевым одной из сильнейших команд мира.
Именно сын Анчелотти будет руководить командой, пока звездный отец лечится от COVID-19, сообщает Marca.
Шахтер официально отпустил Тобиаса в Реал
Обычно Давиде ограничивается контролем игроков на тренировках, но сейчас ему придется делать это в условиях официального матча. Карло Анчелотти дистанционно выберет состав, а сын будет работать прямо у поля и давать пресс-конференции. В свое время 32-летний специалист уже имел похожий опыт в Наполи, однако проиграл матч Роме (1:2).
Давиде Анчелотти точно выведет Реал на нынешний матч чемпионата против Сельты, а также есть большие шансы сделать это в Лондоне, где 6 апреля мадридцы проведут первую встречу 1/4 финала ЛЧ против Челси.
Россия напала на Украину: скандальное решение Динамо и большие проблемы в Шахтере (LIVE)