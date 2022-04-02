Мадридський Реал після поразки в Ель Класіко залишився лідером Ла Ліги з 9-очковим відривом, однак вболівальникам "вершкових" цього було замало. "Королівський клуб" повинен був реабілітуватись за важку поразку – і виїзна зустріч проти Сельти виглядала прекрасною можливістю для організації гольового шоу. Щоправда, останні матчі проти галісійців простими не були, але "бланкос" стабільно перемагали.

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Вже на 19-й хвилині підопічні Карло Анчелотті продемонстрували свою перевагу в класі, накривши суперника високим пресингом і заробивши пенальті за фол Ноліто проти Мілітао. Бензема впевнено його реалізував – 0:1! До речі, це був вже 33-й гол Каріма у поточному сезоні за Реал. Ще ніколи він не був настільки результативним у футболці "вершкових".

Втім, до пропущеного гола Сельта виглядала симпатично, організувавши кілька небезпечних атак. Зокрема, в одній з них Суарес пробивав метрів з 11-ти під поперечину, змусивши Куртуа виконати красивий сейв. Гра йшла на зустрічних курсах, а в другій половині першого тайму господарі навіть перехопили ініціативу.

Так, на 24-й хвилині Аспас зі штрафного стріляв у ліву дев'ятку (Куртуа парирував), а на 39-й Сельта забила гол внаслідок подачі з глибини на Гальярдо та удару головою в дальній кут. М'яч влучив у стійку й від неї повільно закотився у ворота, а Яго Аспас провів сферу по лінії, не торкнувшись. Тим не менш, ще перед ударом нападник опинився в офсайді – арбітр після перегляду відеоповтору вирішив, що Аспас брав участь у епізоді, скасувавши гол.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Реала, а за дві хвилини по перерві мадридці могли забити вдруге внаслідок кросу Асенсіо. Потужне замикання Модріча парирував Дітуро. За своє марнотратство гості були покарані на 52-й хвилині, коли Ноліто розігнав контратаку через центр з передачею на лівий фланг. Гальян звідти просрілив у центр штрафного, звідки пробив все той же Ноліто – 1:1!

На 62-й Сельта могла й вперед вийти завдяки подачі Аспаса зі стандарту. Айду коліном підрізав м'яч у ближній кут, але у площину воріт не влучив. Реал відповів жорстоко, заробивши "11-метровий" всього через хвилину – це Мурільйо збив свіжого Родріго. Бензема підійшов до "позначки" і... не забив! Дітуро врятував господарів, ставши першим голкіпером, якому вдалося відбити удар Каріма з пенальті у його матчі за Реал. Солідно, враховуючи той факт, що француз протягом останніх п'яти років у Мадриді забив 17 із 18-ти.

Втім, щастя Сельти тривало недовго. Вже на 69-й хвилині Реал заробив ще один пенальті, а Бензема легко розвів Дітуро й м'яч по різних кутах. 1:2!

Сельта не здалася. Підопічні Едуарда Коудета активно лізли вперед, виглядаючи набагато цікавіше за Реал. під кінець зустрічі мадридці взагалі сіли у власний штрафний, однак жодного моменту біля воріт Куртуа галісійці так і не створили. Як наслідок, фінальний свисток зафіксував непросту перемогу "вершкових".

Реал набрав 69 очок, відірвавшись від другого місця на 12 пунктів. Сельта з 36 заліковими балами залишилась одинадцятою.

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