Как известно, после финала женского ЧМ-2023, в котором Испания обыграла Англию, Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Возник скандал, апогеем которого стал массовый отказ испанских игроков (как мужчин, так и женщин) выступать за сборную, пока Рубиалес возглавляет Федерацию футбола. Сам 45-летний функционер в отставку не собирается.

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Несмотря на это, ФИФА открыла дисциплинарное производство и расследует поведение испанца. В субботу, 26 августа, Международная федерация футбола отстранила Рубиалеса от исполнения своих обязанностей. Временная дисквалификация распространяется и на национальный, и на международный уровень. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.

Решение об отстранении уже вступило в силу и будет действовать минимум 90 дней. За это время ФИФА продолжит расследование инцидента. Кроме этого, Рубиалесу и его представителям запрещено контактировать с Дженни Эрмосо и ее окружением с целью защиты прав футболистки.

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