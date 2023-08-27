"Я хотел бы высказать мнение о ситуации в испанской федерации. Прежде всего хочу безусловно поддержать Эрмосо и остальных футболисток за все, что они переживают.

ФИФА отстранила президента Федерации футбола Испании за скандал с поцелуем

Я также хочу осудить непристойное поведение президента федерации Луиса Рубиалеса. В конце концов, я хочу выразить грусть, поскольку об историческом достижении женской сборной больше не говорят. Надеюсь, я высказался ясно и убедительно", – высказался Хави на пресс-конференции.

Напомним, что из-за того, что Рубиалес поцеловал Эрмосо во время награждения игроков вспыхнул скандал. В итоге все чемпионки мира ушли из команды. ФИФА отстранила Рубиалеса от обязанностей и открыла дисциплинарное дело.

Испания впервые в истории выиграла женский чемпионат мира, обыграв в финале Англию – все медали отправились в Европу