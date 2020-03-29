Реал, Барселона и Аякс претендуют на "нового Кака" – сумма отступных поражает

Бразильский полузащитник Игор Гомес, который защищает цвета Сан-Паулу, привлек внимание мадридского Реала.

Реал в поисках усиления обратил внимание на бразильский чемпионат. В поле зрения "сливочных" попал 21-летний Игор Гомес, представляющий Сан-Паулу. Правда, мадридцы должны выдержать конкуренцию Барселоны, Севильи и Аякса. Голландцы уже сделали бразильскому клубу официальное предложение, убеждает AS.

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Клаусула полузащитника, которого называют "новым Кака", составляет 50 млн евро, хотя Transfermarkt оценивает его только в 6,5 млн. За первую команду Сан-Паулу Игор провел 44 матча, в которых забил 5 голов. За национальную сборную Бразилии еще не провел ни одного поединка. Интересно, что сам Кака отмечал определенное сходство своего игрового стиля с манерой игры Гомеса. Агентом бразильца является Вагнер Рибейру – человек, который способствовал трансфера Робиньо и практически согласовал переход Неймара из Сантоса.

Контракт хавбека с Сан-Паулу рассчитан до 31 марта 2023 года.

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