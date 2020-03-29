Лунин, сын Зидана и ещё один: испанское издание помогло Реалу выбрать дублера Куртуа

Испанские журналисты оценили шансы Андрея Лунина в борьбе за место в составе "сливочных" в следующем сезоне.

Журналист Марио Кальдерон в материале на Mundo Deportivo о вратарской проблеме Реала сравнил статистику голкиперов, которые находятся в статусе потенциального конкурента Куртуа. Обозреватель предлагает выбирать между Андреем Луниным, Люка Зиданом и Альфонсом Ареола.

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Кальдерон отмечает, что Лунину надеялись дать ему опыт через аренды в другие команды, однако ни в Леганесе, ни позже в Вальядолиде он не преуспел, и лишь в Овьедо он стал основным сразу. Суммарно Андрей провел в текущем сезоне 11 матчей, в которых дважды отстоял "на ноль", а в среднем Лунин пропускает только один гол за игру.

Тем не менее, отсутствие опыта в Примере уменьшает шансы украинца на возвращение в Реал в следующем сезоне, хотя он всё равно считается одним из саміх ценных активов "бланкос".

Люка Зидана неплохо проявил себя в Расинге, отыграв 29 матчей, в среднем выполняя 3,17 сейвов за игру. Француз отстоял шесть матчей на ноль, а также парировал два пенальти из пяти. Впрочем, общая статистика не сильно отличается от показателей Лунина, поэтому Кальдерон делает вывод – обоим нужно игровое время, а возвращение в тень Куртуа для них является далеко не лучшей идеей.

Альфонс Ареола имеет преимущество над обоими молодыми голкиперами в опыте игры в Примере и еврокубках, а с переносом Евро можно говорить и об активизации борьбы за место вратаря сборной Франции. Впрочем, ещё одну аренду вряд ли можно назвать хорошим вариантом, ведь в 12 матчах Ареоля не впечатлил. Он существенно проигрывает в статистике и Лунину, и Зидану – в среднем, Альфонс делает 1,25 сейвов за игру, у него четыре "сухаря" и ужасный процент отраженных ударов.

Также существует вариант, при котором Реал просто выйдет на трансферное окно, взяв дублера Куртуа "со стороны", но в любом случае мадридцам придется столкнуться с муками выбора. Mundo Deportivo решило помочь клубу, запустив голосованиt: "Какой вратарь заслуживает быть в Реале в следующем сезоне?". Андрей Лунин уверенно побеждает – за украинца проголосовало более 44% читателей