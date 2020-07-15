Реал – Вильярреал: Зидан определился с заявкой на потенциально чемпионский матч

Зинедин Зидан имеет в своем распоряжении 24-х футболистов на поединок 37-го тура Ла Лиги против Вильярреала.

Лука Йович и Начо вернулись в заявку Реала. Первый успешно отбыл период самоизоляции после подозрения на COVID-19, а второй залечил повреждение, информирует официальный Twitter "бланкос".

Зидан разозлился из-за надоедливых вопросов о конфликте с Бейлом

Зато в списке нет травмированного Марсело, а также Хамеса Родригеса, который в четвертый раз подряд не попал в заявку на матч чемпионата Испании.

Поединок Реал Мадрид – Вильярреал начнется 16 июля в 22:00 по Киеву. В случае победы (или потери очков Барселоной) мадридцы станут чемпионами Испании за тур до финиша.

Чудо-эффект Лунина – лидерство, заявление Реалу, первый выход в Примеру 2020/21 и ярость украинца из-за экс-звезды МЮ