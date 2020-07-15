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Реал – Вильярреал: Зидан определился с заявкой на потенциально чемпионский матч

18:34 - Читати українською
Реал – Вильярреал: Зидан определился с заявкой на потенциально чемпионский матч
Реал близок к чемпионскому титулу / ФК Реал Мадрид

Зинедин Зидан имеет в своем распоряжении 24-х футболистов на поединок 37-го тура Ла Лиги против Вильярреала.

 

Лука Йович и Начо вернулись в заявку Реала. Первый успешно отбыл период самоизоляции после подозрения на COVID-19, а второй залечил повреждение, информирует официальный Twitter "бланкос".

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Зато в списке нет травмированного Марсело, а также Хамеса Родригеса, который в четвертый раз подряд не попал в заявку на матч чемпионата Испании.

Поединок Реал Мадрид – Вильярреал начнется 16 июля в 22:00 по Киеву. В случае победы (или потери очков Барселоной) мадридцы станут чемпионами Испании за тур до финиша.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Вильярреал Вильярреал Реал Мадрид - Вильярреал
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