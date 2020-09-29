Наставник Реала определился с обоймой футболистов на поединок против Вальядолида.

Реал на своем официальном сайте обнародовал список из 23 игроков, которые будут защищать честь королевского клуба во время встречи с Вальядолидом в рамках 4-го тура Примеры.

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В списке также нашлось и место для вратаря сборной Украины Андрея Лунина, который пока выполняет роль секунданта основного голкипера Тибо Куртуа. Это уже третье подряд попадание 21-летнего украинца в заявку "сливочных".

Реал провел в нынешнем сезоне Ла Лиги два матча и уже умудрился потерять очки в выездном матче с Реал Сосьедад, расписав ничью (0:0).

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