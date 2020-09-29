Реал – Вальядолід: Лунін потрапив до заявки на матч 4-го туру Ла Ліги
Наставник Реала визначився з обоймою футболістів на поєдинок проти Вальядоліда.
Реал на своєму офіційному сайті оприлюднив список з 23-х гравців, які захищатимуть честь королівського клубу під час зустрічі з Вальядолідом в рамках 4-го туру Прімери.
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У списку також знайшлось і місце для воротаря збірної України Андрія Луніна, який поки виконує роль секунданта основного голкіпера Тібо Куртуа. Це вже третє поспіль потрапляння 21-річного українця у заявку "вершкових".
Реал провів у нинішньому сезоні Ла Ліги два матчі і вже примудрився втратити очки у виїзному матчі з Реал Сосьєдадом, розписавши нічию (0:0).
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