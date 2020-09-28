Куман розгромно дебютував у Барселоні, яка виховує нового лідера

Лише в третьому турі Ла Ліги "синьо-гранатові" вперше вийшли на футбольне поле під керівництвом нового тренера. Дебют Рональда Кумана вийшов з розряду "краще не придумаєш" – переконлива перемога над Вільяреалом та перші 3 очки в новому сезоні. "Жовта субмарина", яку очолює Унаї Емері, без жодних шансів була потоплена на Камп Ноу чотирма торпедами Барси ще до перерви. Куман дещо видозмінив структуру гри Барселони, обравши схему із так званою "фальшивою дев'яткою". Цю роль виконував Мессі, а у стартовому складі знайлося місце навіть для Коутінью, який виявився зайвим у минулій кампанії. Бразилець, як і вся команда, не розчарував – відмінний старт сезону для оновленої Барселони.

Барселона – Вільяреал – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Ліонель Мессі, який влітку намагався влаштувати демарш, але в підсумку все ж залишився в клубі, відзначився голом у 17-му сезоні Прімери поспіль. Аргентинець реалізував 11-метровий, але не він став головним героєм поєдинку. 17-річний Ансу Фаті, який менше місяця тому знущався з оборони збірної України в Лізі націй, знову вийшов на авансцену. Ефектний дубль та зароблений пенальті за перші 35 хвилин гри знову зробили юного форварда головним героєм дня в Іспанії. Щоправда, перфоменсу Фаті активно посприяв Жорді Альба, який на пару зі своїм партнером просто розірвав правий фланг оборони Вільяреала.

Після відходу Луїса Суареса молодий Фаті отримуватиме значно більше ігрового часу. Принаймні, юна зірка Барселони має всі шанси стати повноцінним лідером команди вже в найближчому майбутньому. Рональд Куман з першого свого поєдинку продемонстрував довіру перспективному форварду, а той віддячив тренеру якнайкраще. Все в руках Фаті – цілком можливо, що саме зараз ми отримали розкішний шанс спостерігати за сходженням нової футбольної зірки. Так само, як 16 років тому свою дорогу до слави розпочинав Ліонель Мессі.

Схоже, Барселоні час замислитися над терміновим підписанням нового контракті з Ансу Фаті, адже чинна угода уродженця Гвінеї-Бісау розрахована лише до літа 2022 року. Звісно, клаусула в сумі 400 млн євро наразі відлякує потенційних покупців, але буквально через кілька місяців ситуація може докорінно змінитися.

Різні перемоги Реала та Атлетіко – Суарес доводить свій топ-клас

Мадридські гранди теж здобули по 3 очки. Реал у першому поєдинку сезону втратив очки з Сосьєдадом, тому вже не мав права на осічку в матчі проти Бетіса. Підопічні Мануеля Пеллегріні (екс-керманича "вершкових", до слова) дали гідний бій чинному чемпіону, проте фірмовий гол Серхіо Рамоса з пенальті все ж приніс Мадриду важку виїзну звитягу. 3:2 – команда Зідана вперше перемогла в новому сезоні Прімери, а 34-річний капітан продовжує свої бомбардирські подвиги, які розпочав ще у минулій кампанії. Пробити пенальті панєнкою на 82-й хвилині за нічийного рахунку – треба мати залізні яйця нерви.

Андрій Лунін знову просидів поєдинок у запасі, а Тібо Куртуа видав суперечливий матч – так, бельгієць виконав кілька хороших сейвів, проте водночас міг і врятувати в моменті з другим пропущеним голом. Український голкіпер продовжує чекати на свій шанс, який обов'язково настане – якщо не у випадку травми чи дискваліфікації Куртуа, то хоча б у Кубку Іспанії.

А от Атлетіко каменя на камені не залишив від Гранади, розбивши суперника з тенісним рахунком 6:1. Головним героєм стартового для "матрацників" поєдинку чемпіонату став новачок Луїс Суарес. Екс-бомбардир Барселони довів, що списувати його відверто зарано – 33-річний уругваєць з'явився на 70-й хвилині, проте встиг відзначитися одразу двома голами та результативним пасом. "Інколи у футболі потрібні зміни", – заявив Суарес після свого великого дебюту. Що ж, у його особі Атлетіко отримав справжню гольову машину, за якою ще можуть пошкодувати в Барселоні. Перші матчі грандів дарують небезпідставні сподівання на яскраву чемпіонську боротьбу – потенціал великої трійки дозволяє очікувати розкішного сезону в Прімері.

Синхронні фіаско Баварії та Борусії Д, перша відставка у Бундеслізі

Вже другий тур елітного дивізіону Німеччини подарував сенсації. Борусія Д на виїзді несподівано поступилася Аугсбургу, який шокував іменитих гостей голом у кожному з таймів. Здавалося, команда з землі Баварія зробила розкішний подарунок головній команді регіону, але німецький "рекордмайстер" зазнав ще більшої ганьби.

Ханс-Дітер Флік після переможного Суперкубка УЄФА вдався до певної ротації в протистоянні з Хоффенхаймом, але його підопічні пропустили двічі ще до перерви. Гол Кімміха подарував мюнхенцям надію бодай на нічию, проте дубль Крамаріча в ендшпілі поєдинку поставив масну крапку в зустрічі. 1:4 – чинний переможець Ліги чемпіонів розгромлений Хоффенхаймом, який очолює племінник легендарного Улі Хьонесса. Баварія зазнала першої поразки за 9 місяців та не змогла скористатися осічкою головного конкурента. Після двох турів Бундесліги без втрат йдуть лише дві команди – ними стали якраз кривдники грандів, тобто Аугсбург і Хоффенхайм.

Втім, це не всі головні події вікенду в Німеччині. Сталося те, що прогнозували давно – Шальке вкотре звільнив головного тренера. 18-матчева безвиграшна серія "кнаппен" завершилася відставкою Давіда Вагнера. Криза минулого сезону продовжилася і в новому чемпіонаті – дві поразки із загальним рахунком 1:11 поставили хрест на кар'єрі тренера в Гельзенкірхені. Якщо фіаско 0:8 від потужної Баварії ще бодай якось можна було пояснити, то домашні 1:3 від відверто посереднього Вердера переповнили чашу терпіння керівництва клубу. Колишню команду Євгена Коноплянки вкотре очікують зміни.

Надрезультативні перестрілки в Італії, дебютна втрата Ювентуса з рекордом Роналду

У 9-ти поєдинках другого туру чемпіонату Італії було забито одразу 38 м'ячів – більше 4-х за гру. Лише у матчі Верона – Удінезе команди спромоглися лише на один гол, тоді як у всіх інших протистояннях глядачі побачили щонайменше 2 взяття воріт. Саме такої Серії А ми чекали.

Андреа Пірло цілком міг зазнати першої поразки у статусі головного тренера Ювентуса. Дубль Жордана Верету міг подарувати Ромі 3 очки на Стадіо Олімпіко, але у гостей був Кріштіану Роналду. Саме португалець двічі вразив ворота Антоніо Міранте та допоміг "Старій синьйорі" набрати бодай один бал. Вже у другому турі Пірло втрачає очки, а Паулу Фонсека став першим тренером, який відібрав очки у знаменитого Маестро. До слова, тепер в активі Кріштіану 450 голів у топ-чемпіонатах – ще один рекорд на сторінках книги славної кар'єри КР7.

Справжні феєрії результативності були зафісковані в Турині та Мілані. Аталанта Руслана Маліновського вдало розпочала новий сезон, розбравшись на виїзді з Торіно з рахунком 4:2. Півзахисник збірної України з'явився на полі у другому таймі та став найкращим серед резервістів, але справжнім MVP зустрічі визнали Алехандро Гомеса. Колишній гравець Металіста ще в першому таймі організував 3 голи, а бергамаски переконливо обіграли суперника, хоча й пропустили вже в дебюті гри.

Торіно – Аталанта: фірмова перемога бергамасків з повторенням 70-річного досягнення, Маліновський – найкращий джокер

Весело було і в Мілані, де Інтер перестріляв Фіорентину – 4:3. Франк Рібері оформив два асисти та продемонстрував, що все ще не старіє, але підопічні Конте все ж вирвали перемогу на останніх хвилинах гри. У Генуї місцева Сампдорія, здавалося, переграє дебютанта Беневенто, але команда Філіппо Індзагі спромоглася на диво-камбек та оформила першу перемогу в сезоні!

АПЛ: Манчестер Юнайтед наVARив перемогу, Лестер принизив Гвардіолу, феєричний камбек Челсі

Ну і куди ж без найбагатшої ліги світу. У третьому турі Прем'єр-ліги не бракувало видовищ навіть без центрального поєдинку між Ліверпулем та Арсеналом, який пройде в понеділок увечері. Перш за все, в очі кидається розгром, який Лестер влаштував Манчестер Сіті у виїзному матчі на Етіхаді. У воротах підопічних Гвардіоли побувало одразу 5 м'ячів – вперше у тренерській кар'єрі іспанця його команда пропустила стільки голів. Не дивно, що у той же вечір Ман Сіті узгодив перехід Рубена Діаша з Бенфіки, який повинен зміцнити не найнадійнішу оборону "містян". У матчі з "лисами" захист господарів дійсно наламав дров.

Історична поразка Гвардіоли у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Лестер – 2:5

Джеймі Варді оформив другий у кар'єрі хет-трик у ворота Манчестер Сіті, ставши головною дійовою особою гри. На щастя, Олександр Зінченко не брав участь у цьому побоїщі, натомість Хосеп Гвардіола дав шанс молодому Ліаму Ділепу – сину того самого Рорі Ділепа, який прославився вмінням кидати аути. Для 17-річного нападника цей матч став дебютним в АПЛ – таким чином, в елітному дивізіоні Англії офіційно оформлена ще одна футбольна династія.

Брайтон більшу частину матчу просидів на воротах Манчестер Юнайтед, обстукав каркас воріт, але все ж програв. Причому програв тоді, коли арбітр вже дав фінальний свисток за рахунку 2:2. Здавалося, один бал у кишені, але тут втрутився VAR – гра рукою дійсно була, але поступитися таким чином дійсно неприємно. Бруну Фернандеш реалізував пенальті, після чого рефері вдруге свиснув, сповістивши про кінець матчу.

Челсі у поєдинку з Вест Бромвічем, по суті, привіз у власні ворота 3 м'ячі – провальна гра оборони "синіх" на чолі з новачком Тьягу Сілвою. Втім, атака все ж змогла компенсувати невдачі поблизу власних воріт. У другому таймі голи Маунта, Хадсон-Одоя та Абрахама (останній – вже у компенсований час) дозволив Челсі уникнути поразки, але до гри "пенсіонерів" залишаються великі питання.

Серед інших поєдинків виділяються несподіваний розгром Вулверхемптона у виконанні Вест Хема (без Андрія Ярмоленка, зате з дублем конкурента українця), а також друга перемога Лідса, який підібрався до групи лідерів. Після неповних трьох турів лише Лестер та Евертон набрали по 9 очок – відповідно, вони й очолюють таблицю.

Гол вікенду – Ібрагімовіч аплодує

Як завжди, красивих м'ячів не бракувало, але оберемо взяття воріт з чемпіонату Нідерландів. Захисник Фейєнорда Маркос Сенесі у матчі з Ден Гаагом відзначився крутим голом. На 57-й хвилині після подачі кутового аргентинець поклав корпус та ефектним ударом через себе закинув м'яч у дальню дев'ятку. Такому позаздрять і визнані майстри подібних ударів.

Пекельний старт Бундесліги: відставка через два тури з 1:11, плювок, бойкот тренувань, "козли" обіс*алися