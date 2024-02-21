Рамос отдал Реалу лучшие годы своей карьеры - он защищал цвета мадридского клуба с 2005 по 2021 год. Сейчас он играет в составе Севильи, которая 25 февраля сыграет с "бланкос" в Мадриде в рамках 26 тура чемпионата Испании.

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"В Мадриде я буду чувствовать себя как дома, потому что я провел в этом городе много лет, и пережил в нём самые важные моменты в моей карьере. У меня остались прекрасные воспоминания о болельщиках и товарищах по команде. Это будет уникальный и эмоциональный момент.

Я очень уважаю болельщиков и клуб. Поэтому если я забью, то не стану праздновать гол. Но если я смогу отличиться и этого гола окажется достаточно для победы, я буду в восторге. Эти три очка окажутся для нас очень полезными. Сейчас я играю за Севилью, и вернуться домой, в этот клуб, стало для меня привилегией", – цитирует Рамоса AS.

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