Рамос віддав Реалу найкращі роки своєї кар'єри – він захищав кольори мадридського клубу з 2005 по 2021 рік. Зараз він грає у складі Севільї, яка 25 лютого зіграє з "бланкос" у Мадриді в рамках 26 туру чемпіонату Іспанії.

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"У Мадриді я почуватимуся як удома, тому що я провів у цьому місті багато років, і пережив у ньому найважливіші моменти в моїй кар'єрі. У мене залишилися прекрасні спогади про вболівальників і товаришів по команді. Це буде унікальний і емоційний момент.

Я дуже поважаю вболівальників і клуб. Тому якщо я заб'ю, то не стану святкувати гол. Але якщо я зможу відзначитися і цього гола виявиться достатньо для перемоги, я буду в захваті. Ці три очки виявляться для нас дуже корисними. Наразі я граю за Севілью, і повернутися додому, в цей клуб, стало для мене привілеєм", – цитує Рамоса AS.

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