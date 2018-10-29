Реал – Леванте: мадридцы повторили антирекорд, который держался 28 лет

Мадридский Реал продолжает свою ужасную серию. В матче с Леванте мадридцы повторили еще один антирекорд и все еще не могут поразить ворота соперников.

Реал в поединке 9 тура Примеры против Леванте пропустил в свои ворота 2 мяча уже к 13 минуте матча.

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Впервые с 22 апреля 1990 года в домашнем матче чемпионата Испании мадридцы пропустили дважды так быстро, сообщает Mister Chip. Тогда Реал играл против Логроньеса, а поединок завершился вничью 3:3.

Напомним, Реал в последний раз забивал еще 22 сентября в ворота Эспаньола. С тех пор "Королевский клуб" проиграл Севилье (0:3), ЦСКА (0:1), Алавесу (0:1) и сыграл вничью с Атлетико (0:0).

После первого тайма счет 0:2 в пользу Леванте.

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