toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Реал – Леванте: мадридцы повторили антирекорд, который держался 28 лет

20 октября 15:12 289 Читати українською
Реал – Леванте: мадридцы повторили антирекорд, который держался 28 лет
Хулен Лопетеги / фото из соцсетей

Мадридский Реал продолжает свою ужасную серию. В матче с Леванте мадридцы повторили еще один антирекорд и все еще не могут поразить ворота соперников.

Реал в поединке 9 тура Примеры против Леванте пропустил в свои ворота 2 мяча уже к 13 минуте матча.

Реал на пороге испытаний: 5 решающих для судьбы Лопетеги матчей за 15 дней

Впервые с 22 апреля 1990 года в домашнем матче чемпионата Испании мадридцы пропустили дважды так быстро, сообщает Mister Chip. Тогда Реал играл против Логроньеса, а поединок завершился вничью 3:3.

Напомним, Реал в последний раз забивал еще 22 сентября в ворота Эспаньола. С тех пор "Королевский клуб" проиграл Севилье (0:3), ЦСКА (0:1), Алавесу (0:1) и сыграл вничью с Атлетико (0:0).

После первого тайма счет 0:2 в пользу Леванте.

Ярмоленко против гранда АПЛ, Барселона принимает лидера Ла Лиги и еще топ-3 матча уикенда

Испания9 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Леванте: Суббота 20 октября 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
1 : 2
Леванте
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Испания Главное Реал Мадрид Реал Мадрид Леванте Леванте Реал Мадрид - Леванте
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
    Іспанія — 28 окт263 Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
20
час
:
16
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук