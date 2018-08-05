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Реал – Ювентус: Лопетеги отметил игру Лунина

11:07 61 Читати українською
Реал – Ювентус: Лопетеги отметил игру Лунина
Андрей Лунин / ФК Реал Мадрид

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги отметил игру украинского голкипера Андрея Лунина и намекнул, что клуб не собирается подписывать новых вратарей.

"Когда он перейдет, если перейдет, тогда спросите меня. На данный момент я собираюсь поговорить об отличной игре, которую сыграли Кейлор Навас и Андрей Лунин. Есть также Кико Касилья и Лука Зидан, я предпочитаю говорить только о том, кто у нас есть", – цитирует Лопетеги официальный сайт Реала.

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Напомним, украинский вратарь заменил Кейлора Наваса на 64-й минуте матча Международного Кубка чемпионов против Ювентуса (3:1).

Лунин сыграл уже в двух поединках и не пропустил ни одного мяча.

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Реал Мадрид - Ювентус: Воскресенье 05 августа 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
3 : 1
Ювентус
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