Реал – Ювентус: Лопетеги отметил игру Лунина

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги отметил игру украинского голкипера Андрея Лунина и намекнул, что клуб не собирается подписывать новых вратарей.

"Когда он перейдет, если перейдет, тогда спросите меня. На данный момент я собираюсь поговорить об отличной игре, которую сыграли Кейлор Навас и Андрей Лунин. Есть также Кико Касилья и Лука Зидан, я предпочитаю говорить только о том, кто у нас есть", – цитирует Лопетеги официальный сайт Реала.

Реал – Ювентус – 3:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, украинский вратарь заменил Кейлора Наваса на 64-й минуте матча Международного Кубка чемпионов против Ювентуса (3:1).

Лунин сыграл уже в двух поединках и не пропустил ни одного мяча.

Лунин против Ювентуса: едва не травмировал Кьеллини и сделал несколько классных сейвов – видео действий украинца