Реал – Эльче: Анчелотти вернул Куртуа в заявку на матч Ла Лиги
07:30 - Читати українською
Реал обнародовал заявку на поединок 22-го тура Ла Лиги против Эльче.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти выбрал 22 футболиста, которые будут защищать цвета королевского в домашнем поединке против Эльче.
Лунин получил неожиданный вариант с грандом АПЛ – Реал выставил заоблачный ценник
До заявки "сливочных" вернулся основной голкипер Тибо Куртуа. Напомним, бельгиец пропускал последний матч Кубка Испании с тем же Эльче (2:1), а ворота мадридцев в этой встрече защищал украинец Андрей Лунин.
Поединок 22-го тура Примеры Реал – Эльче запланирован на 23 января, стартовый свисток прозвучит в 17:15.
"Він не повинен тут бути": іспанські ЗМІ тиснуть на Анчелотті через Луніна, а фани Реала обрали йому ідеальний клуб
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter