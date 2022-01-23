Реал обнародовал заявку на поединок 22-го тура Ла Лиги против Эльче.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти выбрал 22 футболиста, которые будут защищать цвета королевского в домашнем поединке против Эльче.

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До заявки "сливочных" вернулся основной голкипер Тибо Куртуа. Напомним, бельгиец пропускал последний матч Кубка Испании с тем же Эльче (2:1), а ворота мадридцев в этой встрече защищал украинец Андрей Лунин.

Поединок 22-го тура Примеры Реал – Эльче запланирован на 23 января, стартовый свисток прозвучит в 17:15.

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