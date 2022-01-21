Куда только СМИ не сватали украинского легионера "сливочных" Андрея Лунина. Очередным претендентом на кипера стал Ливерпуль.

Голкипер Реала Андрей Лунин может продолжить карьеру в Ливерпуле, сообщает Elnacional.cat.

Спасение Лунина от фиаско в видеообзоре поединка Эльче – Реал – 1:2

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп хочет подписать качественного дублера для Аллисона. Заменить бразильского кипера способны испанец Адриан и ирландец Куивин Келлехер, однако их мастерство не устраивает немецкого наставника.

По информации источника, Реал готов отпустить Лунина за 20 млн евро и стороны уже приступили к переговорам.

Напомним, Лунин присоединился к мадридскому клубу в июле 2018 года за 8,5 млн евро. За это время успел провести за основу "сливочных" три матча в Кубке Испании (один – в прошлом сезоне и два – в этом). Трижды отправлялся в аренду (Леганес, Вальядолид и Овьедо). Его контракт с Реалом действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

Реал в меньшинстве одержал победу над Эльче – Лунин сделал 2 сейва и пропустил скандальный гол, который не засчитали