Реал – Ельче: Анчелотті повернув Куртуа до заявки на матч Ла Ліги
07:30 - Читать на русском
Реал оприлюднив заявку на поєдинок 22 туру Ла Ліги проти Ельче.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті обрав 22 футболістів, які захищатимуть кольори королівського у домашньому поєдинку проти Ельче.
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До заявки "вершкових" повернувся основний голкіпер Тібо Куртуа. Нагадаємо, бельгієць пропускав останній матч Кубка Іспанії з тим же Ельче (2:1), а ворота мадридців у цій зустрічі захищав українець Андрій Лунін.
Поєдинок 22-туру Прімери Реал – Ельче запланований на 23 січня, стартовий свисток пролунає о 17:15.
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