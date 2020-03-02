Реал – Барселона: Сетьен не делает трагедии из поражения в Класико

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился эмоциями от дебютного для себя Эль Класико, которое завершилось победой Реала со счетом 2:0.

Реал победил Барселону благодаря голам Винисиуса и Мариано, вследствие чего обошел Барсу в турнирной таблице. Теперь мадридцы опережают извечных соперников на 1 очко.

Реал – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча

"Считаю, что Барселона лучше выглядела в первом тайме, а вот после перерыва Реал перехватил инициативу. В то же время у нас начали возникать проблемы во второй половине игры. Когда твой оппонент давит на тебя, то играть всегда непросто. Должен поздравить Реал с победой.

Безусловно, Месси – лидер команды, но мы не должны думать, что забивать может только он. У Барселоны есть и другие игроки, которые имели сегодня свои моменты. Но, конечно, Лео очень важен для этой команды.

В конце концов, это поражение не имеет большого значения. Сейчас Реал стал лидером чемпионской гонки, но в дальнейшем может случиться все, что угодно", – цитирует Сетьена AS.

Реал Мадрид уверенно победил Барселону в Эль Класико и вернул лидерство в Примере