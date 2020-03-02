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Реал – Барселона: Сетьєн не робить трагедії з поразки у Класіко

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Реал – Барселона: Сетьєн не робить трагедії з поразки у Класіко
Кіке Сетьєн / ФК Барселона

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн поділився емоціями від дебютного для себе Ель Класіко, яке завершилося перемогою Реала з рахунком 2:0.

71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас
 
71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас

Реал переміг Барселону завдяки голам Вінісіуса та Маріано, внаслідок чого обійшов Барсу в турнірній таблиці. Тепер мадридці випереджають одвічних суперників на 1 очко.

Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

"Вважаю, що Барселона краще виглядала у першому таймі, а от по перерві Реал перехопив ініціативу. Натомість у нас почали виникати проблеми у другій половині гри. Коли твій опонент тисне на тебе, то грати завжди непросто. Мушу привітати Реал з перемогою.

Безумовно, Мессі – лідер команди, але ми не повинні думати, що забивати має лише він. У Барселони є й інші гравці, які мали сьогодні свої моменти. Але, звісно, Лео є дуже важливим для цієї команди.

Зрештою, ця поразка не має великого значення. Зараз Реал став лідером чемпіонської гонки, але надалі може трапитися все, що завгодно", – цитує Сетьєна AS.

Реал Мадрид впевнено переміг Барселону в Ель Класіко та повернув лідерство в Прімері

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Класіко Реал Мадрид - Барселона Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Барселона Барселона
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