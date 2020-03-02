Реал Мадрид уверенно победил Барселону в Эль Класико и вернул лидерство в Примере

Матч 26-го тура чемпионата Испании между мадридским Реалом и Барселоной завершился полным фиаско каталонцев.

Зинедин Зидан на ключевой матч сезона выставил максимально мощную прессинг-машину (трио центрхавов Вальверде-Каземиро-Кроос) и удивил появлением слева Марсело – Мэнди в матче с Сити выглядел слишком мощно, чтобы не использовать его против Барсы. Кике Сетьен также ничего не придумывал, кроме появления Артура Мело в центре полузащиты. Под нападающими расположился де Йонг. Поединку предшествовал обильный ливень, продолживший заливать газон большую часть первого тайма.

Обе команды начали в высоком темпе с атаками через фланги. Активнее стартовал Реал, создавший дебютный момент уже на 7-й минуте встречи – это Бензема принял мяч перед штрафной и выстрелил с подъёма над перекладиной. Каталонцы ответили несколькими рывками по бровке с неточными навесами, а мадридцы на 15-й имели уже второй момент – это Винисиус сместился с левого края штрафной на ударную позицию и выстрелил над каркасом ворот тер Штегена. Вообще, Жуниор прямо таки терроризировал Семеду в этой зоне, но Нельсону удавалось сдерживать бразильца.

Первую реальную возможность открыть счёт в Классико упустила Барселона на 21-й минуте: Гризманн сместился в центр, отдал пас на Месси, а тот выкатил передачу на Альбе – Жорди прострелил под удар Антуану метров с 11-ти, но француз запустил мяч над перекладиной! Реал огрызнулся на 28-й неточным дальним выстрелом Крооса. Наказание за пассивность "сливочных" могло прилететь на 30-й минуте, когда Месси прошёл по правому полуфлангу и мощно пробил метров с 20-ти низом – Куртуа поймал мяч! Это было первое попадание в створ в игре.

Реал и Барселона раскрылись только в конце первого тайма. Так, на 34-й минуте каталонцы могли открыть счёт: Гризманн вывел Артура в проход по левому полуфлангу, а тот вышел один на один с Куртуа – бразилец метил в правый угол, но Тибо парировал! "Бланкос" ответили контрой 2-в-2, но в её завершении Винисиус не придумал ничего интереснее, чем черпачок в руки тер Штегену. На 39-й же минуте Месси вывалился один на один с Куртуа и пробил низом – Тибо спас Реал! Ещё через две минуты случился размен моментами: Семеду прорвался по правому флангу и выкатил передачу на линию штрафной под удар Видалю, но его в последний момент заблокировали – Реал ответил прорывом Винисиуса на левый край штрафной с неточной передачей.

Если первый тайм по уровню остроты точно остался за Барселоной, то на старте второго хозяева вылили целый ливень моментов. Первый из них случился на 56-й минуте, когда Иско метров с 20-ти закрутил мяч в правую девятку – тер Штеген в фантастическом прыжке достал его из-под перекладины.

Ещё через минуту с дистанции неточно бил Каземиро, а на 61-й Иско замкнул подачу с правого фланга ударом головой – тер Штеген не смог его отбить, но мяч с линии ворот вынес Пике! Ещё через две минуты к голу приблизился Бензема, поймав диагональ на правую штангу и выстрелив в касание, однако мяч просвистел над перекладиной.

Мадридцы не сбавляли темп, раз за разом врываясь в штрафную, падая там и просто нервируя оборону. Кике Сетьен решил перевернуть игру заменой Видаля на Брейтвейта – и едва не угадал с этим решением! На 70-й минуте Мартин прошёл по правому флангу, вывалившись на свидание с Куртуа и перебросив его, однако Тибо подстраховал Рамос. Наказание за расточительность прилетело ровно через минуту: Винисиус воспользовался позиционной ошибкой всё того же Брейтвейта и Семеду, оказался на левом краю штрафной и пробил в ближний угол – мяч рикошетом от Пике пронесся мимо тер Штегена! 1:0!

Месси мог вернуть Барселону в игру уже на 74-й минуте, начав убегать один на один с Куртуа, однако Лионеля в последний момент догнал в чистом подкате Марсело. Реал сразу же огрызнулся несколькими перспективными атаками без завершения. На 82-й минуте каталонцы получили вторую возможность сравнять счёт: Месси исполнил подачу со штрафного на Пике, а тот замкнул ударом головой – мяч прошёл мимо ближней штанги. Ответ Реала прилетел на 84-й, когда Винисиус неожиданно оказался прямо перед тер Штегеном, однако пробить по воротам Жуниор не успел.

Кике Сетьен не оставлял попыток вырвать ничью, однако выход на поле Фати и Ракитича никак каталонцам не помог. Отчаяние Барселоны на последних минутах было таким, что Месси подкатами в центре срывал контратаки Реала, а тер Штеген шёл на подачи с углового за три минуты до финального свистка. Ничего не помогало. В конце концов, гостей добил Мариано Диас: появившись на поле на 90 +1-й минуте, на 90+2-й нападающий оторвался от Умтити и пробил с острого угла мимо тер Штегена. Это была победа – 2:0!

Реал Мадрид не только не отпустил Барселону в отрыв, а и вернул первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 зачётных баллов. Барса, имея в активе 55 очков, переместилась на вторую позицию.