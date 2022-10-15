"Будет ли в Эль Класико много голов? Это важно, жизненно важно для нас обоих. Посмотрим, кто выиграет. Наш проект еще строится. Произошедшее на днях в еврокубках вызывает у нас злобу и грусть, но мы должны быть положительными.

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У нас все хорошо. Мы отлично выступаем в Ла Лиге, остались в других соревнованиях, хотя в Европе пока совсем не хорошо. Но проект только стартовал. Кунде? Он в порядке, на 100% восстановился, счастлив и физически готов. Жюль упорно тренировался и готов, мы увидим завтра.

Бускетс? Это важный игрок. У нас был не лучший второй тайм против Интера, полузащитники страдали, особенно Буси. Неприкосновенный? Каждый должен быть готов всегда играть. Настроение в раздевалке после ничьей с Интером? Будем надеяться, что это не отразится. Мы выложились по полной, с отличным первым таймом, но мы проиграли его из-за деталей, Лига чемпионов берет свое. Нам не нравится это разочарование. Я все еще оптимист, и я вижу, как команда хочет выигрывать в этом сезоне. Мы должны продолжать работать, я не знаю иного пути к успеху.

Что еще нужно изменить? Всего понемногу. Мы видели ошибки, успехи, и в первом тайме (с Интером – прим.) мы хорошо атаковали, но ошибки в защитной линии сильно нас наказывают. Команда переработана, и в итоге соревнуется на самом высоком уровне. Возможно, мы заслуживали большего, но результат такой, какой он есть. Восстанавливая команду эмоционально и продолжая идти по этому пути, мы сыграем хорошо", – цитирует Хави Mundo Deportivo.

Добавим, что Эль Класико состоится уже завтра, начало игры в 17:15. Барселона возглавляет турнирную таблицу благодаря дополнительным показателям.

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