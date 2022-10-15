"Чи буде в Ель Класіко багато голів? Це важливо, життєво важливо для нас обох. Подивимося, хто виграє. Наш проект ще будується. Те, що сталося днями в єврокубках, викликає у нас злість і сум, але ми маємо бути позитивними.

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У нас все добре. Ми чудово виступаємо в Ла Лізі, залишилися в інших змаганнях, хоча в Європі поки що зовсім не добре. Але проект тільки стартував. Кунде? Він у порядку, на 100% відновився, щасливий і фізично готовий. Жюль наполегливо тренувався і готовий, ми побачимо завтра.

Бускетс? Це важливий гравець. У нас був не найкращий другий тайм проти Інтера, півзахисники страждали, особливо Бусі. Недоторканний? Кожен повинен бути готовий завжди грати. Настрій у роздягальні після нічиєї з Інтером? Будемо сподіватися, що це не позначиться. Ми виклалися на повну, з відмінним першим таймом, але ми програли його через деталі, Ліга чемпіонів бере своє. Нам не подобається це розчарування. Я все ще оптиміст і я бачу, як команда хоче вигравати в цьому сезоні. Ми повинні продовжувати працювати, я не знаю іншого шляху до успіху.

Що ще потрібно змінити? Усього потроху. Ми бачили помилки, успіхи, і в першому таймі (з Інтером – прим.) ми добре атакували, але помилки в захисній лінії сильно нас карають. Команда перероблена, і в підсумку, змагається на найвищому рівні. Можливо, ми заслуговували на більше, але результат такий, який він є. Відновлюючи команду емоційно і продовжуючи йти цим шляхом, ми зіграємо добре", – цитує Хаві Mundo Deportivo.

Додамо, що Ель Класіко відбудеться вже завтра, початок гри о 17:15. Наразі Барселона очолює турнірну таблицю завдяки додатковим показникам.

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