У голкипера Реала Андрея Лунина есть безумная поддержка болельщиков. А вот испанские СМИ не прогнозируют появления украинца в старте матча против Барселоны.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти должен сделать непростой выбор между украинским голкипером и Кепой.

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В полуфинальном матче против Атлетико в Суперкубке Испании итальянский специалист выпустил с первых минут испанца. Игра Кепы была неуверенной и голкипера критиковали за его ошибки, которые едва не стоили Реалу путевки в финал.

Карло Анчелотти на пресс-конференции так и не раскрыл имя того вратаря, который сыграет против Барселоны в финале. Marca прогнозирует, что с каталонцами в старте выйдет Кепа, а вот AS вообще не уверен, кто сыграет с первых минут.

На своем сайте Marca провела опрос среди болельщиков относительно того, кто должен занять место в воротах. С огромным отрывом лидирует именно Лунин, который получил 80% голосов.

Напомним, что Реал и Барселона сыграют в финале Суперкубка Испании 14 января. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

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