Главный тренер Реала Карло Анчелотти снова вынужден отвечать на "вратарский вопрос" перед финалом Суперкубка Испании-2023 против Барселоны.

"На матч выйдут 11 футболистов. Я никогда не думаю заранее об изменениях, которые должен сделать. Каждая игра – разная. Верю, что запасные игроки Реала всегда готовы помочь команде.

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Ротация в воротах? Спасибо за интерес. Я собираюсь что-то сделать, не волнуйтесь. Реал подписал Кепу, он стал основным вратарем, затем травмировался. Лунин заслужил конкурировать. Не из-за недостатков Кепы, а благодаря своей удачной игре.

Я чувствую, что не могу выбрать стартового кипера и резервиста. Главное, чтобы они оба это понимали. Лунин и Кепа поняли это", – цитирует Анчелотти AS.

Напомним, финал Суперкубка Испании Реал Мадрид – Барселона стартует 14 января в 21:00 по киевскому времени. В полуфинале Кепа пропустил три гола, но Реал обыграл Атлетико (5:3), а Барса одолела Осасуну (2:0).

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