"На месте Анчелотти я бы выбрал одного стартового вратаря, а другому давал бы время в кубковых матчах и поединках Лиги чемпионов.

"Лунин заслужил благодаря своей игре": Анчелотти – о сложном выборе кипера Реала на Суперкубок Испании с Барселоной

Кепа реактивный вратарь, он мне нравится, но у него есть недостатки, он плохо играет в воздухе.

Лунин – надежный в игре в воздухе и он также заслуживает место в старте. Он значительно улучшил свою игру за последнее время, мощный и смело действует в воротах. Андрей молод и у него будет еще много игр впереди. Он проводит замечательный сезон", – цитирует Лопеса Cadena Ser.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов (в 5 поединках отстоял "на ноль").

Жена Лунина "разжигает вражду" в Реале, отреагировав на фейл Кепы в матче Суперкубка Испании