Реал потерял своего главного бомбардира перед приемом принципиального соперника.

Француз сегодня не тренировался в общей группе "сливочных", сообщает Marca.

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Бензема повредил голень в поединке против Мальорки. Травма не выглядит серьезной, однако нападающий точно не будет готов выйти против Барселоны. Вероятно, лучший бомбардир Примеры (22 гола) пропустит и ближайший цикл сборной Франции, сосредоточившись на реабилитации.

Поединок Реал – Барселона состоится завтра, начало в 22:00. Мадридцы уверенно возглавляют турнирную таблицу Примеры, опережая Севилью на 10 очков, а каталонцев на 15 (есть игра в запасе).

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