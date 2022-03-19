"Баски" в большинстве не смогли дожать подопечных Кике Флореса. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В пятницу 29-й тур чемпионата Испании начинал поединок между Атлетико и Хетафе. Гости открыли счет уже на третьей минуте – Унал среагировал на заброс в штрафную и головой пробил в правый угол ворот.

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Вильямс через 5 минут ворвался во владение Давида Сориа и целил под перекладину – кипер спас. В середине тайма Альварес повторил комбинацию – и снова Сориа продемонстрировал класс. В конце концов атакующие потуги басков трансформировались в гол усилиями Берчиче. Через мгновение Вильямс и Вивиан могли увеличивать счет, однако подвела точность.

После перерыва Оливера вывел Хетафе вперед, но арбитр зафиксировал положение вне игры и гол не засчитали. Скоре Куэнка заработал "горчичник" и привез в свои ворота пенальти. Однако VAR переиграл предыдущее решение арбитра – желтая карточка превратилась в красную, а стандарт отменили. Все попытки Атлетико добить обескровленного соперника провалились – Хетафе выстоял.

Как следствие, ничья принесла Атлетику 41 очко и восьмую строчку, Хетафе с 29 пунктами – пятнадцатый.

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