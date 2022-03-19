Реал втратив свого головного бомбардира перед прийомом принципового суперника.

Француз сьогодні не тренувався у загальній групі "вершкових", інформує Marca.

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Бензема пошкодив гомілку у поєдинку проти Мальорки. Травма не виглядає серйозною, однак нападник точно не буде готовий вийти проти Барселони. Ймовірно, найкращий бомбардир Прімери (22 голи) пропустить і найближчий цикл збірної Франції, зосередившись на реабілітації.

Додамо, що поєдинок Реал – Барселона відбудеться завтра, початок о 22:00. Мадридці впевнено очолюють турнірну таблицю Прімери, випереджаючи Севілью на 10 очок, а каталонців на 15 (є гра в запасі).

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