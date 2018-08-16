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Реал – Атлетико: Коста забил самый быстрый гол в истории Суперкубка УЕФА

15 августа 22:29 193 Читати українською
Реал – Атлетико: Коста забил самый быстрый гол в истории Суперкубка УЕФА
Реал – Атлетико: Коста забил самый быстрый гол в истории Суперкубка УЕФА

Нападающий Атлетико Диего Коста установил рекорд Суперкубка УЕФА.

Мадридские Реал и Атлетико борются за Суперкубок УЕФА.

Уже на 1-й минуте нападающий "матрасников" Диего Коста открыл счет в матче.

Реал – Атлетико – видео гола Косты

Это самый быстрый гол в истории Суперкубка УЕФА, сообщает Twitter Mister Chip.

Ранее рекорд принадлежал игроку Рейнджерса Алексу Макональду, который забил Аяксу на 2-й минуте в 1973 году.

Реал – Атлетико: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА-2018

Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид

live 110'
2 : 4
( осн. время 2 : 2 )
Атлетико
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Теги
Суперкубок УЕФА Реал Мадрид - Атлетико Видеоновости Диего Коста Диего Коста Атлетико Атлетико
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