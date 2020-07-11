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Реал – Алавес: экс-динамовец травмировал арбитра – рефери пришлось заменить

00:30 - Читати українською
Реал – Алавес: экс-динамовец травмировал арбитра – рефери пришлось заменить
Хиль Мансано / DirecTV

Главный арбитр матча 35-го тура Ла Лиги Реал – Алавес Хиль Мансано был заменен после полученного повреждения.

12’ Карим Бензема
50’ Марко Асенсио
 
12’ Карим Бензема
50’ Марко Асенсио

В одном из игровых эпизодов Хиль Мансано столкнулся с нападающим Алавеса Лукасом Пересом, который в свое время выступал за Карпаты и Динамо.

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Из-за этого повреждения рефери не смог доработать поединок до конца и был заменен на четвертого судью. Камера также зафиксировала Серхио Рамоса, который откровенно смеялся с курьезного и неприятного эпизода одновременно.

Напомним, что королевский клуб возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея 77 очков в активе до начала матча с Алавесом.

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Теги
Испания футбольные курьёзы Арбитры Видеоновости Алавес Алавес Хиль Хиль Мансано Реал Мадрид - Алавес Лукас Лукас Перес
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