Реал – Алавес: екс-динамівець травмував арбітра – рефері довелося замінити

Головний арбітр матчу 35-го туру Ла Ліги Реал – Алавес Хіль Мансано був замінений після отриманого пошкодження.

В одному з ігрових епізодів Хіль Мансано зіштовхнувся з нападником Алавеса Лукасом Пересом, який свого часу виступав за Карпати та Динамо.

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Через це пошкодження рефері не зміг допрацювати поєдинок до кінця та був замінений на четвертого суддю. Камера також зафіксувала Серхіо Рамоса, який відверто сміявся з курйозного та неприємного епізоду водночас.

Нагадаємо, що королівський клуб очолює турнірну таблицю Ла Ліги, маючи 77 очок в активі до початку матчу з Алавесом.

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