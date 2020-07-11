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Реал – Алавес: екс-динамівець травмував арбітра – рефері довелося замінити

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Реал – Алавес: екс-динамівець травмував арбітра – рефері довелося замінити
Хіль Мансано / DirecTV

Головний арбітр матчу 35-го туру Ла Ліги Реал – Алавес Хіль Мансано був замінений після отриманого пошкодження.

12’ Карім Бензема
50’ Марко Асенсіо
 
12’ Карім Бензема
50’ Марко Асенсіо

В одному з ігрових епізодів Хіль Мансано зіштовхнувся з нападником Алавеса Лукасом Пересом, який свого часу виступав за Карпати та Динамо.

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Через це пошкодження рефері не зміг допрацювати поєдинок до кінця та був замінений на четвертого суддю. Камера також зафіксувала Серхіо Рамоса, який відверто сміявся з курйозного та неприємного епізоду водночас.

Нагадаємо, що королівський клуб очолює турнірну таблицю Ла Ліги, маючи 77 очок в активі до початку матчу з Алавесом.

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Теги
Іспанія футбольні курйози Арбітри Відеоновини Алавес Алавес Хіль Хіль Мансано Реал Мадрид - Алавес Лукас Лукас Перес
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