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Реал установил курьезное достижение в матче Ла Лиги – такого не было почти 15 лет

10 июля 23:50 - Читати українською
Реал установил курьезное достижение в матче Ла Лиги – такого не было почти 15 лет
Карим Бензема / фото Реал Мадрид

Мадридский Реал повторил достижение почти 15-летней давности в рамках 35-го тура Ла Лиги против Алавеса.

12’ Карим Бензема
50’ Марко Асенсио
 
12’ Карим Бензема
50’ Марко Асенсио

Гол Карима Бензема с пенальти стал третьим реализованным 11-метровым ударом подряд для мадридского Реала, информирует Opta.

Марсело выбыл до конца сезона Ла Лиги, но имеет шанс восстановиться к матчу с Манчестер Сити

Предыдущие два удара с отметки реализовал Серхио Рамос, своими голами дважды принес победу "сливочным". Интересно, что подобное достижение уже подчинялось Реала в 2006 году.

Напомним, что королевский клуб возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея 77 очков в активе до начала матча с Алавесом.

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Реал Мадрид - Алавес Испания Реал Мадрид Реал Мадрид
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