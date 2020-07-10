Реал установил курьезное достижение в матче Ла Лиги – такого не было почти 15 лет

Мадридский Реал повторил достижение почти 15-летней давности в рамках 35-го тура Ла Лиги против Алавеса.

Гол Карима Бензема с пенальти стал третьим реализованным 11-метровым ударом подряд для мадридского Реала, информирует Opta.

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Предыдущие два удара с отметки реализовал Серхио Рамос, своими голами дважды принес победу "сливочным". Интересно, что подобное достижение уже подчинялось Реала в 2006 году.

Напомним, что королевский клуб возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея 77 очков в активе до начала матча с Алавесом.

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