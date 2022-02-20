Реал – Алавес – 3:0 – видео голов и обзор матча
07:30 - Читати українською
Реал принимал Алавес в рамках 25 тура Ла Лиги (3:0). Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
Украшением поединка стал ювелирный гол Марко Асенсио. Форвард Реала издалека пробил левой в дальний угол и открыл счет в матче.
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Удвоил преимущество Винисиус, который завершил искусную комбинацию "сливочных". В конце поединка Карим Бензем поставил точку, уверенно реализовав пенальти.
Победа закрепила Реал лидером гонки, оторвавшись от Севильи на 7 очков. Алавес остался в зоне вылета – 19-е место.
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