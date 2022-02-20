Реал – Алавес – 3:0 – відео голів та огляд матчу
07:30 - Читать на русском
Реал приймав Алавес в рамках 25-го туру Ла Ліги (3:0). Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
завершено
Окрасою поєдинку став ювелірний гол Марко Асенсіо. Форвард Реала здалеку пробив лівою у дальній кут та відкрив рахунок у матчі.
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Подвоїв перевагу Вінісіус, який завершив майстерну комбінацію "вершкових". Наприкінці поєдинку Карім Бензема поставив крапку, впевнено реалізувавши пенальті.
Перемога закріпила Реал лідером перегонів, відірвавшись від Севільї на 7 очок. Алавес залишився у зоні вильоту – 19-те місце.
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